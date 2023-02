Becciu: "Colloquio con il Papa cordiale e sereno, mi ha rinnovato la sua stima"

"Stamattina ho incontrato il Santo Padre. Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale e sereno. Il Papa mi ha rinnovato la sua stima e fiducia come accade ormai da tempo. Ogni incontro con lui per me è motivo di grande gioia". Lo ha dichiarato all'agenzia Ansa il cardinale Angelo Becciu a proposito dell'udienza con il papa Papa di questa mattina.

Becciu, pur mantenendo il titolo cardinalizio, è stato sospeso da tutti i suoi diritti e prerogative il 24 settembre 2020. Sta affrontando il processo in Vaticano legato alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Da quando è stato sollevato il caso ha a più riprese incontrato Papa Francesco.