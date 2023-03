Bonus bebè a oltre 1.400 famiglie sarde nel 2022

Oltre 1400 famiglie che nel 2022 hanno visto crescere il proprio nucleo con l'arrivo di un nuovo figlio, residenti nei Comuni sotto i 3mila abitanti, hanno ricevuto il bonus bebè. E' riconosciuto sotto forma di assegno mensile (600 euro) a favore di nuclei che risiedono o trasferiscono la residenza nei Comuni con meno di 3.000 abitanti per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino (il bonus scende a 400 euro per ogni figlio successivo al primo). Nella Finanziaria approvata a fine gennaio sono stati stanziati per il bonus nascita complessivamente 99 milioni di euro che si aggiungono ai 7 milioni stanziati per l'anno 2022, quando gli incentivi sono andati a 1400 nuclei familiari.