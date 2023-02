Bucchi: “Dinamo a Trento con le idee chiare, Treier e Robinson in forse”

Contro un avversario solido, duro in difesa, e avanti di due punti in classifica, la Dinamo cerca per l’ennesima volta continuità di risultato. Rinfrancati dalla vittoria con record di triple contro Pesaro, a Trento i sassaresi dovranno riuscire a passare dall’entusiasmo casalingo alla vittoria corsara, una doppietta mai riuscita in questa stagione.

“Si ragiona partita per partita, dipende anche dalle avversarie, che si sono tutte rafforzate. Con alcune ci accoppiamo meglio con altre meno - ha detto Bucchi nella conferenza stampa di presentazione - Mentre nella prima parte della stagione stavamo cercando un’identità, in questa seconda parte la squadra ha le idee chiare, sa perfettamente cosa fare. A volte non funziona, come a Napoli, altre volte riusciamo a vincere in maniera brillante”.

Sul fronte infermeria, qualche novità: “Robinson ha corso bene, penso che domenica potrebbe far parte della partita”. Treier invece è stato fermato dall’influenza durante tutta la settimana: “Oggi tornerà in gruppo, domenica proverà ad esserci”.

Per Filip Kruslin, ormai avvezzo alla conferenza stampa in italiano, potrebbe essere la volta buona: “Oltre alla vittoria abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, questo può fare la differenza, al di là della grande prestazione contro Pesaro”. In difesa sarà fondamentale il suo contributo: “Mi toccheranno Flaccadori o Spagnolo, l’importante è aiutare la squadra a vincere”.