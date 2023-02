Bus del Ctm in fiamme, momenti di paura a Cagliari

Un autobus del Ctm in fiamme in viale Buoncammino a Cagliari. La prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio: si è accorto in tempo che dal vano motore usciva del fumo e ha fermato il mezzo facendo scendere tutti i passeggeri, circa una ventina, prima che le fiamme si potessero propagare all'interno del mezzo.

Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra di pronto intervento del porto di Cagliari. Gli operatori con un'autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area e la sede stradale. L'incendio ha interessato il vano motore e ha danneggiato la carrozzeria del pullman. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico sino al termine delle operazioni.

Le probabili cause dell'incendio sembrano dovute a un problema elettrico dell'impianto motore. L'azienda, assicura il Ctm, effettuerà immediatamente tutte le verifiche necessarie. "Si tratta di un episodio isolato. Il mezzo su cui si è sviluppato il principio di incendio - spiega il Ctm in una nota - è in servizio dal 2010 ma fa parte dei bus in procinto di essere sostituiti dai nuovi arrivi già previsti nel 2023".