Cagliari, giallo in via Ogliastra: non si esclude l'omicidio

Un cadavere è stato rinvenuto in una abitazione in via Ogliastra, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. Non si conoscono le cause del decesso ma non è escluso che si tratti di omicidio. La strada è stata chiusa. L'allarme era stato dato in serata dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto telefonico con l'uomo, tanto che è stato chiesto un intervento per aprire la porta. Poco prima delle 22, la scoperta del corpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato di turno, insieme al medico legale. All'interno dell'abitazione si sono eseguiti i rilievi per stabilire cosa è successo.