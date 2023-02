Cagliari, torna il Carnevale

Feste e sfilate in tutta l'Isola per il giovedì grasso. A Cagliari, dopo due anni di stop a causa del covid, è tornato il Carnevale tradizionale con i cortei di musica e colori e naturalmente "Sa ratantira casteddaia".

Nel pomeriggio la sfilata attraverso i quartieri storici, partita da Piazza Indipendenza, in Castello.

Altri appuntamenti sono in programma per domenica e per martedì grasso, con il consueto corteo che sfilerà per le vie del centro cittadino e si concluderà in via Santa Margherita con il rogo di Re Canciofali.