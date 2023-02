Cagliari vuole gli Europei, Truzzu "Alla Figc incontro positivo"

Cagliari alla carica per la presentazione della candidatura per gli Europei del 2032. A Coverciano i tecnici di palazzo Bacaredda hanno incontrato lo staff della Figc che sta valutando progetti e requisiti per gli stadi potenzialmente in grado di far fare bella figura all'Italia nella competizione internazionale. C'è ancora tempo per rifinire il dossier: la data di scadenza è stata posticipata. I primi feedback, sono buoni. Alla base del nuovo impianto cagliaritano, c'è proprio la riconnessione urbana con il quartiere di Sant'Elia.

Proprio quella di Sant'Elia è stata la scelta - poi si è trovato l'accordo con la Regione con il finanziamento dei 50 milioni necessari per coprire una parte dei costi - confermata e difesa dal Comune dopo che era spuntata l'ipotesi di uno stadio lontano dalla città.