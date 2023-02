Carcere minorile di Quartucciu: per il garante è da chiudere

Chiudere il carcere e trasferire i ragazzi in una comunità. L'istituto penale di Quartucciu, in cui attualmente sono detenuti otto giovani, per la garante Irene Testa deve essere chiuso. Molto grave il giudizio sulle condizioni dell'edificio “fatiscente e pericolante, un ammasso di ferro vecchio e peggio di un canile. Per Testa è ”inaccettabile rieducare i ragazzi in luogo del genere, che li costringe a vivere in uno stato di sofferenza e degrado".

La Garante, recentemente nominata nel ruolo di tutela dei detenuti in Sardegna, chiederà "con la massima urgenza alle autorità competenti di attivarsi affinché l'istituto di Quartucciu possa essere chiuso il prima possibile e i ragazzi inviati in comunità, luoghi più adatti e più efficaci per il loro reinserimento nella società".