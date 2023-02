Carloforte, sbarcano 14 migranti

Sono approdati a Carloforte intorno alle tre di notte, personale della capitaneria di porto e militari della stazione dei carabinieri li hanno rintracciati in via Garibaldi, al porto turistico. Quattordici cittadini extracomunitari, undici uomini, una donna e due minori, sono stati trovati tutti in buone condizioni di salute.

I nordafricani sono sbarcati poco prima lungo la costa, a bordo di una imbarcazione in vetroresina nell'ordine di sei metri con motore fuoribordo Yamaha da 40 cavalli, che è stata rinvenuta e posta sotto sequestro

I migranti al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati al Centro di prima accoglienza di Monastir da personale della Polizia di Stato.