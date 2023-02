Carnevale a Carbonia, appuntamento il 19 e 26 febbraio

Domenica 19 febbraio la tradizionale sfilata, il 26 febbraio la Pentolaccia. Questi gli appuntamenti del Carnevale di Carbonia che torna dopo tre anni di pausa forzata. Le iscrizioni alla sfilata, la cui scadenza è fissata per giovedì 16 Febbraio, proseguono con ottimi risultati: confermata la presenza della maschera Crabò e di Pinocchio, guidato dall’artista Maurizio Lai nelle vesti di Geppetto. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Carbonia, dal Centro Italiano della Cultura del Carbone (CICC) e dal Sistema Museale Locale con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia. “Finalmente la città di Carbonia potrà nuovamente riappropriarsi dei propri spazi di aggregazione, socializzazione e condivisione per festeggiare nel modo migliore il Carnevale", ha detto il sindaco Pietro Morittu. Questo il programma: raduno in piazza Ciusa alle ore 15. La sfilata percorrerà via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine e via Manno, quindi giungerà in piazza Roma, dove si potrà assistere alla premiazione dei gruppi. Sempre in piazza Roma, dalle ore 15 sino all’arrivo dei carri, animazione per i più piccoli con truccabimbi, palloncini e merendine.