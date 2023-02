Le fibrillazioni nel centrodestra si allentano, dopo le forti contrapposizioni dell'ultimo vertice a Villa Devoto. Cala la tensione nella maggioranza, dopo la riunione dei partiti con il presidente della regione Christian Solinas. In mattinata è previsto l'incontro con la coordinatrice di Fratelli d'Italia, la senatrice Antonella Zedda. Lo strappo di Ugo Cappellacci di Forza Italia è poi rientrato in giornata. Sul tavolo c'è la discussione per le amministrative. Lunedì in agenda nuovo incontro.