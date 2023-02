Corte dei Conti: 52 sentenze di condanna nel 2022 per un danno erariale di quasi 27 milioni di euro

Nel 2022 la Corte dei Conti della Sardegna ha emesso 248 sentenze totali, di cui 52 si sono concluse con condanne che hanno prodotto un danno erariale di quasi 27 milioni di euro complessivi. Il dato è emerso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che si è aperto con la relazione della presidente Donata Cabras, alla presenza delle autorità politiche, civili e militari, a cui è seguita poi anche la relazione del procuratore regionale Bruno Domenico Tridico. Oltre la metà del danno erariale complessivo, pari a quasi 13,6 milioni di euro, è legato a una sentenza per una presunta indebita percezione di incentivi pubblici per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, da parte di un'azienda agricola del Sud Sardegna.