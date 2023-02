Decine di persone si sono riunite sabato sera in piazza Garibaldi a Cagliari per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, "contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo - spiegano gli organizzatori del sit-in - contro la repressione dello Stato Italiano e l'uso della Sardegna come colonia carceraria".

Esposti striscioni con le scritte "Dalla parte di chi lotta" e "Lo Stato uccide nelle carceri, tutti liberi, tutte libere".

"Fuori Alfredo dal 41 bis" lo slogan più urlato.