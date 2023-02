Covid: Gimbe, incidenza più bassa e meno casi ma più ricoveri

Il Covid allenta la presa in Sardegna. Nella settimana 27 gennaio-2 febbraio, si registra un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (49,1 da 56,7 della rilevazione precedente) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 13,3 per cento, rispetto alla settimana precedente.

Il calo dei casi maggiore si registra nel Sud Sardegna con un'incidenza di 28 casi per 100mila abitanti e un -36,8 per cento rispetto alla settimana precedente, ma anche nel Sassarese: 35 casi x 100mila abitanti.

L'incidenza più alta nella città metropolitana di Cagliari con 75 casi per 100mila abitanti e un dato in controtendenza: +9,7 per cento rispetto alla settimana precedente.

Nell'Oristanese l'incidenza è di 60 casi per 100mila abitanti (-23,5% ) e nel Nuorese è di 53 (-2,8%). Sale, invece, sopra la media nazionale il numero dei posti letto in area medica (10,9%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid-19.

Sul fronte vaccinale la situazione resta pressochè la stessa da settimane: la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 11,5% (media Italia 11,0%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,6 per cento.