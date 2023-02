Covid, sei nuovi decessi. Salgono i contagi, stabili i ricoveri

In Sardegna si registrano oggi 258 ulteriori casi confermati di positività al covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di

847 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3, uno in meno di ieri.

I pazienti ricoverati in area medica sono 156, stesso numero di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3445, due in più di ieri. Si registrano 6 decessi: un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 92 anni e un uomo di 88, residenti nella provincia di Nuoro; una donna di 72 anni e due uomini di 78 e 91, residenti nella provincia di Oristano.