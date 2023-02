In Sardegna si registrano 102 nuovi casi confermati di positività al covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 1302 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4, stesso numero di ieri. I pazienti in area medica sono 175, 111 in più considerando tutti i positivi in reparto e non solo quelli ricoverati per covid.

3.283 sono i casi di isolamento domiciliare, 114 in meno rispetto a ieri.

Si registra il decesso di un uomo di 79 anni, residente nella provincia di Nuoro.