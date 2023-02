Crepe e crolli in via Dettori, oggi nuovo vertice

Va avanti l'indagine per risalire alle cause dei cedimenti in via Dettori. Entro il 26 aprile il consulente del Tribunale Fausto Mistretta dovrà portare a conclusione il lavoro e poi sarà necessario un altro mese per eventuali osservazioni. Stamattina in programma un altro confronto con i periti nominati dai condomini. Intanto una prima buona notizia arriva dalla Finanziaria regionale che ha stanziato 600mila euro per garantire un aiuto soprattutto per i proprietari dei locali che sono stati costretti a chiudere. Altri 100mila euro saranno utilizzati per le indagini del sottosuolo.