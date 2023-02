Crolli alla Marina: mezzo milione di euro da Regione a Comune

Il Comune di Cagliari riceverà dalla Regione mezzo milione di euro quest'anno per erogare contributi a sostegno delle attività economiche produttive e professionali penalizzate in seguito al divieto di transito pedonale per motivi di sicurezza.

Il via libera, che riguarda in particolare il caso dei crolli in via Dettori, è arrivato con un emendamento alla legge di stabilità approvato dal Consiglio regionale.

La Giunta dovrà stabilire criteri e modalità. Con un altro emendamento è stata autorizzata per quest'anno una spesa di 100 mila euro per studi e indagini sulle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sottosuolo del quartiere Marina di Cagliari, per valutare il grado di sicurezza strutturale degli edifici, delle infrastrutture stradali e

degli spazi aperti al pubblico.