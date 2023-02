Cucca nominato segretario Generale della Regione

Giuseppe Luigi Cucca e' stato nominato Segretario Generale della Regione dal presidente Christian Solinas. Avvocato, ex popolare, è stato consigliere regionale e per due volte senatore col centrosinistra. Nel 2019 ha lasciato il Pd, di cui è stato segretario nell'Isola, per seguire Matteo Renzi in Italia Viva. Succede a Francesco Scano, il primo Segretario Generale dopo l'istituzione del ruolo di super manager con la legge 10, che aveva dovuto lasciare l'incarico per la norma sugli incarichi ai pensionati.