Diga di Cumbidanovu, pronto il nuovo bando

E' pronto per essere pubblicato il nuovo bando di gara con l'adeguamento dei costi per il completamento della diga di Cumbidanovu, nel comune di Orgosolo. dopo il passaggio al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea nei prossimi giorni. Le imprese hanno 45 giorni di tempo per presentare le offerte. Il Il nuovo procedimento, dopo 33 anni di attesa e una precedente gara andata deserta, affiderà i lavori di un'infrastruttura che potrà servire 2.800 ettari di terreni agricoli dei comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali. La diga ha un costo stimato di 120 milioni di euro.

"Abbiamo richiesto al Consorzio di bonifica, soggetto attuatore degli interventi, l'adeguamento dei prezzi sul progetto e in poco più di una settimana abbiamo chiuso il cerchio, rispettando gli impegni presi - commenta l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu . La diga di Cumbidanovu è un'infrastruttura strategica per la Sardegna e in particolare per i territori del nuorese".