Dissesto idrogeologico, stanziati 19 milioni di euro per la Sardegna

Ammontano a quasi 19 milioni di euro le risorse destinate alla Sardegna per mettere in sicurezza il territorio per interventi rapidi e scongiurare nuove alluvioni. Ad annunciare il decreto che sarà firmato ad horas, la vice ministra dell'Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava.

Il finanziamento è destinato a opere nelle province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna e comprende anche Bitti, colpita da due alluvioni nel 2013 e nel 2020. L'attuazione del crono programma degli interventi è affidata al presidente della Regione Christian Solinas, nel ruolo di commissario straordinario per il contrasto al dissesto idrogeologico.