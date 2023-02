Donazione sangue, campagna di sensibilizzazione nelle scuole

Scuole in prima linea per la raccolta del sangue. Nuovo appuntamento al liceo Spano di Sassari con la campagna di sensibilizzazione per la donazione organizzata da Avis, Admo e Aou negli istituti del territorio.

L'iniziativa fa parte del progetto "A scuola con l'Avis", ideato per informare e coinvolgere i giovani sul tema della donazione del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali ematopoietiche. 40 ragazzi si sono prenotati per la raccolta delle sacche in programma per il 6 febbraio.

"In Sardegna - ha ricordato Mirella Baccoli dell'Avis - abbiamo il triste primato di malati di talassemia e la carenza di sangue è una vera e propria emergenza". I talassemici sardi sono 1.500 e l'Isola è la regione del Mediterraneo con la più alta incidenza di portatori sani e di malati . Chi è affetto da questa patologia ha necessità di fare delle trasfusioni periodiche, mediamente ogni 15 giorni. In Sardegna c'è un fabbisogno di 110 mila unità di sangue ma si riesce a raccogliere solamente 80 mila sacche; occorre quindi richiederle ad altre regioni che hanno eccedenze. Per donare il sangue occorre avere 18 anni, un peso di almeno 50 kg e avere i valori dell'emoglobina normali. La conferenza in classe ha affrontato anche il tema della donazione di cellule staminali. Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 800 adolescenti hanno una diagnosi di tumore. I più frequenti in queste fasce di età sono i tumori del sangue: le leucemie e i linfomi. Tumori che possono essere superati grazie alla donazione del midollo osseo.