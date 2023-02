La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ridotto a 24 anni di reclusione la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Gabriel Talloni, il 37enne, di Sorso, reo confesso dell'omicidio di Elena Raluca Serban. I giudici hanno quindi deciso di non disporre una nuova perizia psichiatrica per l'uomo, come invece chiesto dalla difesa.