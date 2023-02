Dopo pioggia e neve, il riempimento degli invasi sale al 76%

A distanza di un mese dalle soglie critiche per il rischio siccità raggiunte alla fine del 2022, dopo la neve e le piogge di queste settimane, alcuni invasi sono ritornati ai livelli normali, anche se l'allerta resta in alcuni territori tra il Sulcis, il Nuorese e al confine con il Sassarese. Complessivamente il volume invasato, in milioni di metri cubi, è di 1.398 milioni con il 76.6% della capacità delle dighe, ossia 300 milioni in più rispetto ai 1.098 di fine dicembre 2022, quando la percentuale si era fermata poco oltre il 60%. Mancano all'appello altri 200 mln per arrivare ai livelli di gennaio 2022, quando gli invasi erano pieni all'83% con 1.517 milioni di metri cubi. Gli indicatori per il monitoraggio e il preallarme della siccità sono stati pubblicati dall'agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna e sono aggiornati al 31 gennaio 2023.