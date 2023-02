Dramma di Silì, annullate tutte le manifestazioni collaterali alla Sartiglia

Una tragedia immane che lascia tutti increduli e senza parole, dice il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna. “Un veneto terribile e senza senso che ha colpito tutti in modo molto profondo”. Il primo cittadino ha espresso a nome dell’intera comunità oristanese il cordoglio e le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della giovane vittima e per dare un segnale concreto di lutto, Sanna ha deciso di annullare tutte le manifestazioni collaterali alla Sartiglia: «Riteniamo sia un primo doveroso segno di rispetto verso la giovane vittima di questa tragedia. In questi giorni che dovrebbero essere di festa invitiamo tutti a vivere con sobrietà, garbo e rispetto questo momento di dolore. Nei prossimi giorni comunicheremo altre eventuali iniziative che coinvolgeranno l’intera comunità oristanese».