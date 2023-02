Entrambi di Santadi i due sono stati fermati dai carabinieri durante un controllo a Capoterra. I due, 23 e 31 anni, viaggiavano con mezzo grammo di cocaina e 8 di marijuana, un bilancino di precisione e un borsello contenente 6mila euro in contanti. La perquisizione è stata estesa anche alle case dei due. In totale sono stati trovati 460 grammi di marijuana materiale per il confezionamento, denaro, bilancini. L'arresto è stato convalidato.