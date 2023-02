Due studentesse investite sulle strisce pedonali, una in codice rosso

Due studentesse del liceo classico Asproni di Nuoro sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. E' successo oggi in tarda mattinata in via Trieste, all'uscita dalla scuola. Soccorse dai medici del 118, entrambe sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco: una in codice rosso per un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita, l'altra con una frattura a una gamba. L'automobilista che le ha travolte, un anziano, si è subito fermato: "Non le ho viste", ha ripetuto più volte.