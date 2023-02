Educazione stradale, l’Aci Sassari incontra 250 studenti del Liceo “Margherita di Castelvì”

L’evento formativo di educazione stradale, che tra oggi e domani coinvolgerà un totale di circa 250 studenti delle classi quarte dell’Istituto “Margherita di Castelvì”, è ospitato nella sala “Angioy” del palazzo della Provincia di Sassari.

Durante gli incontri in aula, tenuti da Valerio Vella, Responsabile Nazionale Network ACI Ready2Go, e da Alberto Marrone, direttore di Aci Sassari, sono affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza, utili a prevenire un incidente stradale: dal rispetto dei limiti di velocità, alla sicurezza attiva e passiva, fino alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. Previsto anche il coinvolgimento diretto dei ragazzi in una serie di attività che comprendono esercizi di concentrazione, giochi e video finalizzati a una comprensione più chiara di quanto sia essenziale il rispetto delle regole alla guida.