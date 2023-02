Ersu Sassari, prima rata delle borse di studio per 1100 studenti

Dalla prossima settimana riceveranno la prima rata delle borse di studio i circa 1100 idonei non beneficiari della graduatorie dell'Ersu di Sassari. Il ministero dell'Universita' ha trasferito i fondi Pnrr e Pon agli enti regionali per il

diritto allo studio universitario, sbloccando un'impasse che durava da dicembre per oltre quattromila studenti sardi.

Agli Ersu della Sardegna (Cagliari e Sassari) sono arrivati in tutto 13 milioni 370mila euro del Pnrr e 3 milioni 80mila euro per il Pon. "In futuro, a livello legislativo, occorrerà puntare con decisione sulla possibilità di ampliare la platea dei beneficiari e aumentare sensibilmente l'importo delle borse", auspica la commissaria straordinaria dell'Ersu di

Sassari, Rosanna Ruiu, nominata lo scorso gennaio.