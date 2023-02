Ferito a martellate a Sennori, l'aggressore è un minorenne

E' un minorenne l'aggressore che sabato notte a Sennori ha colpito al volto con un martello Patrizio Carboni, 22enne di Sorso. La violenza sarebbe esplosa per futili motivi dopo una lite iniziata all'interno di un bar e proseguita all'esterno. Il giovane è stato identificato dalla Squadra mobile della Questura di Sassari e denunciato alla Procura dei minorenni per lesioni aggravate. Per il ferito la prognosi è di 60 giorni per diversi fratture al volto. Dure le parole del sindaco di Sennori, Nicola Sassu: "Sennori è una comunità civile e ospitale e questi atti ingiustificabili e inqualificabili non possono essere accettati. L'aggressione, gravissima e senza alcuna scusante, non ha niente a che fare con i festeggiamenti del Carnevale Sennorese, ma è riconducibile a un tipo di condotta che alcuni individui ostentano, purtroppo con sempre maggiore frequenza, nei fine settimana, in preda a eccessi alcolici e di altra natura".