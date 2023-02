Fondi per lo stadio: la soddisfazione di Giulini su Twitter

La questione che ha creato le tensioni più forti in maggioranza durante l'approvazione della Finanziaria è stata quella del nuovo stadio del Cagliari. Sui fondi da destinare alla struttura e sulla sua collocazione, si sono fronteggiate le posizioni del sindaco Truzzu e del Comune, da un lato, e quelle del presidente della regione Christian Solinas, dall'altro. Alla fine i partiti di centrodestra sono riusciti a trovare un accordo. Dopo l'approvazione della finanziaria regionale, con un emendamento sui fondi per l'impianto, in Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha espresso la sua soddisfazione su Twitter: “Una notizia che ci permette di proseguire con serietà e dedizione nel percorso intrapreso in questi anni. #lanostraCasa”, ha scritto.