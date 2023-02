Fuochi d'artificio a Vieste per festeggiare l'evasione

Fuochi di artificio sono stati fatti esplodere attorno alle 22 a Vieste - in Puglia - dopo l'evasione dal carcere di Nuoro di Marco Raduano, il boss 40enne ritenuto al vertice dell'omonimo clan garganico. Era detenuto in regime di alta sicurezza a Badu 'e Carros.

Secondo indiscrezioni, i fuochi d'artificio sarebbero stati sparati da affiliati al clan proprio per festeggiare l'uomo che è riuscito a fuggire calandosi con delle lenzuola annodate dal muro perimetrale. Marco Raduano è in carcere dall'agosto del 2018 quando venne arrestato in un primo filone di inchiesta nel blitz Neve di Marzo che sgominò un sodalizio dedito al narcotraffico. In carcere tre condanne definitive e un'ulteriore condanna definitiva a 19 anni di reclusione. Scampò ad un agguato avvenuto il 21 marzo 2018 mentre stava rientrando a casa. Secondo gli investigatori, Raduano è una figura di spicco della guerra di mafia che si sta consumando nella città di Vieste e che dal 2015 conta già una decina di morti ammazzati, una lupara bianca e dieci agguati falliti.