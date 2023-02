Gimbe: nuovi casi Covid in calo. Migliora l'incidenza

Calano i nuovi contagi . E migliora l'incidenza per 100 mila abitanti. Sono i dati del Covid in Sardegna nella settimana dal 10 al 16 febbraio. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe, nel consueto report settimanale.

Va meglio soprattutto in provincia di Nuoro, seguita da Oristano, Cagliari, Sud Sardegna e infine Sassari. Restano sopra la media nazionale i posti letto occupati da

pazienti Covid in area medica (9,7%), mentre sono sotto la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (1,5%).

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 11,6% (media Italia 11,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 0,4%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 15,5% (media Italia 12,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 2,0%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 22,5% (media Italia 31,1%). Il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 10,4% (media Italia 14,8%).