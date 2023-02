La Clinica pediatrica dell'Aou di Sassari aderisce alla giornata mondiale contro il cancro infantile. In Italia sono circa 1.400 i bambini e oltre gli 800 adolescenti che si ammalano di linfomi, tumori solidi o leucemia. "Nonostante il cancro infantile sia una malattia grave, spiega Roberto Antonucci, direttore della Clinica pediatrica dell'Aou di Sassari, molti bambini che ne sono affetti possono oggi essere curati con successo". "Il nostro Day hospital segue ogni anno circa 15 pazienti pediatrici oncologici nelle varie fasi della malattia", precisa Nadia Vacca, dirigente medico della Clinica pediatrica sassarese. Nella struttura dell'Aou di Sassari viene effettuato l'inquadramento diagnostico delle patologie neoplastiche e, in collaborazione con i centri nazionali di riferimento, viene attuato l'iter terapeutico e il follow-up clinico e strumentale poiché si seguono per almeno cinque anni i bambini oncologici che hanno concluso il percorso terapeutico della fase acuta. "Terminata la fase diagnostica i piccoli pazienti sono inviati all'Ospedale Microcitemico di Cagliari, centro regionale pediatrico di oncoematologia pediatrica, o, in casi specifici, presso centri di riferimento nazionale.

E proprio in occasione di questo evento internazionale, una rappresentante dell'associazione delle mamme dei bambini ricoverati al Microcitemico sarà in Senato per sollevare i problemi del reparto di Oncoematologia pediatrica cagliaritano. I genitori chiedono che ritorni a far parte della struttura ospedaliera del Brotzu, vista la complessità dei percorsi terapeutici. Sui social il racconto di enormi difficoltà e si appellano di nuovo alla politica perché trovi al più presto una soluzione per i piccoli pazienti.