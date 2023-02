Grave incidente stradale sulla Statale 197

Due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale sulla strada Statale 197 all'altezza del km 32 in territorio di Villamar. Le cause sono ancora da accertare. La sala operativa del Comando ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento "7A" del distaccamento di Sanluri. I Vigili del fuoco hanno estratto 4 persone dai veicoli coinvolti, tutte trasportate in ospedale con un codice rosso in gravi condizioni dalle ambulanze del 118.

Le auto coinvolte, una C3 con a bordo tre persone due donne e in uomo e una Opel Corsa con solo il conducente.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico. Sul posto i Carabinieri per gestire la viabilità stradale e per gli accertamenti e i rilievi di legge.