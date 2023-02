Grazia Deledda, la biografia e le opere diventano un graphic novel

Conoscere a approfondire la figura di Grazia Deledda attraverso la lettura di un graphic novel digitale. E' l'idea del circolo "Sarda Tellus" di Genova, che ha vinto il concorso di idee bandito l'anno scorso dalla Provincia di Nuoro in occasione delle celebrazioni del 150° dalla nascita della scrittrice premio Nobel. A firmare il grahic novel Luca Albergoni, illustratore e fumettista cagliaritano originario di Bitti: “Ho in animo di lavorare sui racconti tradizionali creati dalla Deledda, traendone immagini ed accompagnando al testo italiano traduzioni in lingua sarda. Ogni racconto sarà corredato da illustrazioni a colori e in bianco nero”. Albergoni, laureato in architettura, come illustratore e fumettista opera con lo pseudonimo Paciolus. Vincitore del primo premio come giovane autore al Concorso nuovi Autori all'interno della rassegna Nuvole Parlanti (1995), ha collabora con la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia e con alcuni circoli culturali sardi realizzando grafiche e illustrazioni. Ha inoltre lavorato per la cantautrice Rossella Faa e realizzato brevi storie a fumetti per le edizioni Dagon Press (2010) e Tunué (2008). Il numero di settembre 2022 della rivista di fumetti Linus riserva due pagine ad un suo fumetto ispirato al mondo di H. P. Lovecraft. "L'opera - sottolinea Maurizio Marceddu presidente del circolo "Sarda Tellus" - potrà essere impiegata per la lettura e la discussione nelle scuole, in quanto consente agli studenti di interagire in modo innovativo, avvicinandoli al mondo della grande scrittrice sarda".