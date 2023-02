Guspini, picchia e minaccia la ex: denunciato un quarantatreenne

Ha innescato un violento litigio con la sua ex compagna, sbattendole lo sportello dell'auto addosso, tirandole i capelli e procurandole un trauma contusivo al torace. Poi l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, l'ha seguita a casa, ha sfondato la porta di ingresso e ha raggiunto la donna in bagno, dove si era rifugiata, e l'ha minacciata di morte, danneggiandone il telefono e alcuni oggetti personali. L'episodio è avvenuto la notte del 7 febbraio scorso. Per questo un uomo di 43 anni di Guspini, già gravato da precedenti denunce, è stato segnalato alla Procura di Cagliari dai carabinieri per lesioni personali, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio con violenza e danneggiamento. Per la vittima, anch'essa 43 anni, che ha denunciato l'ex, sono scattate le procedure del Codice rosso; i carabinieri l'hanno informata sui centri antiviolenza che potrebbero ospitarla nei prossimi giorni. Nel frattempo l'uomo è tenuto sotto controllo.