I luoghi della memoria

A Cagliari dal 17 al 19 Febbraio tre giorni di conferenze e visite guidate nei “luoghi della memoria” a 80 anni esatti dal Febbraio del 1943 quando, al tempo della seconda guerra mondiale, la città rischio’ di diventare una spianata di macerie. Venerdì 17 Febbraio si terrà a partire dalle ore 18 nell'istituto salesiano Don Bosco, un incontro pubblico (accesso libero) con la video proiezione di immagini inedite sulla Cagliari del 1943, sui suoi rifugi, sulla “storia celata”. L’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti ma è necessario contattare la info-Line, o via sms, al 3282024663. Il weekend seguente, Sabato 18 dalle ore 15.30 e Domenica 19 Febbraio dalle ore 9.00, saranno due le visite programmate alla riscoperta dei luoghi della memoria, con guide esperte e documentaristi. Infine, Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio si terranno altre iniziative collaterali. Il programma di eventi è stato ideato dalle Associazioni Scopri la Sardegna in collaborazione con il Gruppo GCC, comitati cittadini e la web community Sardegna Sotterranea. L’iniziativa si intitola “To Bomb” e “Su cielu prenu”. Un duplice evento che vuole sensibilizzare sui valori del ricordo e della memoria. Venerdì 17 dalle ore 16 verranno inoltre aperti per un gruppo ridotto di visitatori, anche i sotterranei degli ospedali di Cagliari.