I testi di Deledda per la prima volta fruibili in esalettura per non vedenti

Nella Giornata mondiale del Braille a Villa Devoto è stato presentato il progetto che ha permesso di rendere disponibili i testi di Grazia Deledda in esalettura, e cioè fruibili in sei differenti formati: nero, braille, e-book, formato gestibile dalle sintesi vocali, audio e video con la traduzione LIS. Deledda è la prima scrittrice le cui opere sono pubblicate in esaletture.

Nella sala Emilio Lussu il Presidente Christian Solinas ha incontrato una folta delegazione dell’Unione Italiana Ciechi per l'occasione. Un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in coincidenza con la giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica promossa dall’Unesco. “E’ un giorno di particolare importanza, ha detto il Presidente Solinas, che permette di promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, studi, convegni, incontri e dibattiti in ogni sede istituzionale, cosi’ come nelle scuole, per richiamare l’attenzione sull’importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti che allarghino le possibilità di inclusione sociale e di accesso alla cultura e all’informazione per tutti”.