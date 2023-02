Il boss del Gargano, unico evaso da Badu 'e Carros

Il fuggitivo, Marco Raduano, detto «Pallone» ha 40 anni, originario di San Giovanni Rotondo - nel Foggiano. È considerato un boss della Sacra Corona Unita, del clan dei Montanari della mafia garganica. Era detenuto nel carcere di Badu 'e Carros di Nuoro da cui è fuggito, in regime di alta sicurezza. Il 3 febbraio sera stato condannato in via definitiva a 19 anni di reclusione nell’ambito del processo denominato “Neve di marzo”, operazione di quattro anni fa che aveva sgominato il clan che porta il suo cognome. dal A suo carico associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi.