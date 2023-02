Il cibo amico del Pianeta

L'università di Cagliari aderisce al “Green Food Week 2023”, iniziativa organizzata dall'associazione Foodinsider con il patrocinio della Rete delle Università sostenibili. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani ma non solo sul tema di un’alimentazione sana e scarsamente impattante sul pianeta e rendere le università un modello di consumo alimentare sostenibile per il territorio. Per questo dal 13 al 17 febbraio negli spazi di ristorazione gestiti dall'ateneo nella cittadella di Monserrato e nel polo economico giuridico di viale fra Ignazio, i gestori dei servizi dedicheranno particolare attenzione al tema, proponendo menù sostenibili provenienti da filiere corte e sensibilizzando i fruitori con l’esposizione di poster tematici. Le parole chiave per mangiare sano e rendere il cibo meno impattante sul pianeta riguardano l’approvvigionamento, la distribuzione, gli spazi di consumo del cibo e la gestione dei rifiuti connessi.

Un piatto di carne inquina più di un’automobile; servono più di 15mila litri d’acqua per produrre un kg di carne; un burger di soia emette il 93% in meno di gas serra di uno di carne bovina; ogni sei secondi una porzione di foresta pluviale grande come un campo di calcio viene distrutta per la produzione di carne o di mangimi per allevamento. Partendo da qui, a breve partirà nell'ateneo un’indagine, promossa dal gruppo Rus (Rete delle Università sostenibili ) “Cibo e alimentazione”, sulle abitudini alimentari degli studenti e del personale universitario per poi promuovere diete sane e sostenibili.