Il museo dei Lego trova casa a Cagliari

Il museo dei Lego curato dall'associazione Karalisbrick si amplia e si trasferisce dall'area industriale di Sestu al centro di Cagliari. La nuova sede è in allestimento negli spazi di Palazzo Merello, in viale Trento. L'inaugurazione è prevista per marzo. In mostra costruzioni di tanti generi diversi, composte di circa 500mila mattoncini. Ma nella nuova sede l'associazione ridarà impulso soprattutto ai corsi di tecniche costruttive per bambini e adulti. Saranno guidati dall'esperto di Lego Maurizio Lampis: la sua ultima grande opera, una riproduzione in scala di Piazza San Marco a Venezia, ha già cominciato il suo ciclo di esposizioni fuori dalla Sardegna.

