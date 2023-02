Il segreto della longevità è nella bocca dei centenari

Sui “segreti” della longevità della popolazione dell'Ogliastra e sui suoi ultracentenari è stato scritto tanto, ma non tutto. Uno studio potrebbe dimostrare la correlazione tra lunga vita e alimentazione. Studiando i batteri del cavo orale. “Lo studio dell'equilibrio dei batteri della bocca, patogeni e non - spiega il presidente della Fondazione per la tutela dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, Flavio Cabitza - permetterà di valutare lo stato di rischio in rapporto alle malattie nella popolazione attuale e di confrontarlo con quello degli antenati e di altre etnie”. Da un punto di vista scientifico, lo studio è stato commissionato ai ricercatori del dipartimento di Scienze

chirurgiche dell'Università di Cagliari, guidato dal prof. Germano Orrù, cui spetterà il compito di stabilire come le abitudini alimentari abbiano influito sul microbiota orale, dal passato ai giorni nostri. Il fulcro consiste nello scoprire come è possibile - attraverso il cibo - mantenere in equilibrio i batteri della bocca, permettendo in questo modo di evitare l'insorgere di alcune malattie. Nel progetto sarà coinvolta anche l'Università di Sassari, che ha predisposto bandi di dottorato per giovani ricercatori. Secondo la professoressa Grazia Fenu del dipartamento di Scienze biomediche dell'Ateneo - potrebbe nascere una convenzione per la nascita di un polo scientifico nella base militare di Perdasdefogu in cui studi genetici, psicologici e non solo permetterebbero di capire cosa influisce sulla longevità. L'elisir di lunga vita insomma potrebbe presto non essere più così segreto.