In sette centri del nord Sardegna via libera alla videosorveglianza

In sette comuni nella provincia di Sassari saranno installati sistemi di videosorveglianza. Il via libera è arrivato dalla Prefettura di Sassari nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I centri interessati da nuovi impianti oppure dall'aggiornamento dei vecchi impianti saranno Castelsardo, Sorso, Bono, Santa Teresa Gallura, Benetutti, Torralba e Cargeghe, e dall'Unione dei Comuni dell'Alta Gallura. A disposizione ci sono 32 milioni di euro di un bando pubblico a cui i comuni hanno partecipato. I progetti approvati in Prefettura saranno inviati al ministero dell'Interno per un'ulteriore valutazione e per l'ok definitivo alla concessione dei finanziamenti.