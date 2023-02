Incidente sulla Statale 387, tre feriti trasportati in ospedale in codice giallo

Intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari nel tardo pomeriggio per un incidente sulla strada Statale 387 all'altezza del chilometro 9. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, una Ford Fusion e una Peugeot 208. Tre i feriti, di cui due sono stati estratti dalle lamiere. I vigili del fuoco li hanno affidati al personale sanitario inviato con le ambulanze dal servizio territoriale di emergenza del 118. Sono poi stati trasportati in ospedale in codice giallo.