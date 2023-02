Ketamina, arrestato un uomo di 34 anni di San Sperate

Oltre un chilo di ketamina, destinatario un 34enne di San Sperate. L'uomo (sul quale, spiegano i carabinieri, sono stati raccolti rilevanti elementi di prova) è stato arrestato e portato nel carcere di Uta in attesa di processo, su esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Cagliari al GIP del Tribunale. Sabato la droga era stata sequestrata dai carabinieri di San Sperate e in quella occasione c'era stato l'arresto di due persone. Da lì erano partiti gli approfondimenti per capire chi fosse il destinatario. Secondo i militari, il quantitativo scoperto è indice di un notevole giro di affari.