La Dinamo non si ferma più. Terza vittoria consecutiva contro Brescia

E' stata la gara di Chris Dowe: con 22 punti e 6 rimbalzi la guardia del Kentucky è risultato mvp del match. Ma coach Bucchi può essere felice del gran lavoro in difesa dei suoi: Bendzius e Gentile su tutti. Primo: non prenderle - aveva predicato l'allenatore della Dinamo. E la partita è stata vinta proprio in fase difensiva. Non era una sfida facile quella contro Brescia, anche perchè i lombardi arrivavano da 5 sconfitte consecutive in campionato. L'ultima vittoria, neanche a dirlo, era stata proprio contro la Dinamo che mancò così il ticket per le final eight di coppa italia. Era il 3 gennaio. Una vita fa. Perchè nel frattempo i biancoblù hanno ritrovato forma e determinazione. E così ieri sera al PalaLeonessa è arrivata una vittoria corsara. E' la terza consecutiva. Gara equilibrata, ma con la Dinamo sempre avanti. Decisa soprattutto nell'ultimo quarto. Anche grazie a un'ottima percentuale nei tiri da 3. Da segnalare la mano caldissima di Stefano Gentile, così come quella di Kruslin, Bedzius e Dowe. Adesso il campionato si ferma per le final, la Dinamo come detto non ci sarà. Si torna il campo il 5 marzo, al Palaserradimigni, contro venezia.