La Dinamo sbanca Trento e respira aria d'alta classifica

Operazione aggancio a quota 18 punti riuscita. 95 a 77 per i biancoblù, seconda vittoria di fila per respirare finalmente aria d’alta classifica. Forse la strada ora è quella giusta perché la squadra di coach Bucchi è riuscita a ripetersi, nonostante assenze pesanti, come quella del play di Nashville Gerald Robinson. A scuotere Trento ci hanno pensato Bendzius e Kruslin, 18 punti a testa, tante triple. Così come quelle di Massimo Chessa. Inutili i 22 punti del più temuto tra le fila avversarie: Diego Flaccadori. La Dinamo è stata sempre avanti. Solo un calo vistoso, nel terzo quarto, chiuso con il parziale di 29-17 per la squadra di casa che è riuscita così ad accorciare le distanze fino a -7. Per poi ripiombare a -19 per via di un fallo antisportivo e delle triple di Chris Dowe.