La Marina di Cagliari festeggia Sant'Eulalia

Dal 9 al 12 febbraio nel quartiere della Marina, a Cagliari, la festa patronale di Sant’Eulalia: la parrocchia intende celebrare uno dei più antichi culti religiosi cittadini, legato all’istituzione della chiesa edificata dagli aragonesi nella metà del 1300, la prima dentro le mura cittadine, dedicata alla santa nata nel 290 a Barcellona e martirizzata ad appena 12 anni nel 302 sotto Diocleziano, patrona della città catalana.

Accanto alle celebrazioni liturgiche, in programma nel Teatro di Sant’Eulalia anche una serie di appuntamenti dell’Associazione Sant’Eulalia: incontri con i giocatori del Cagliari Calcio per parlare di sport come veicolo di integrazione, dibattiti e mostre sui bombardamenti che devastarono la città ottant’anni fa; approfondimenti naturalmente anche dedicati alla figura della santa/ragazza Eulalia, inquadrata nei rapporti tra Sardegna, Spagna e il resto del Mediterraneo, con esperti e studiosi. Nella giornata conclusiva un pranzo comunitario con invito a tutti i cittadini. Il programma è stato realizzato con la partecipazione attiva delle scuole di quartiere.

Una festa che, nelle intenzioni del parroco di Sant’Eulalia don Marco Lai, vuole continuare ad essere espressione di una comunità e di un quartiere che, con i suoi centri d’ascolto e con le scuole di alfabetizzazione per i migranti di tutte le lingue e religioni, con gli oratori e le attività sportive, rappresenta da sempre la porta d’accesso alla città e un luogo di accoglienza, incontro e intreccio pacifico e collaborativo tra popoli, culture e religioni differenti.