La protostella mostra il suo vero volto

La protostella, denominata G358-MM1, era stata già avvistata nel 2019, ma ora, grazie alle osservazioni che hanno coinvolto anche il Sardinia Radio Telescope dell’INAF a San BAsilio, insieme a quello di Medicina, a Bologna, è stata ricostruita l'immagini precisa della massa, che appare con quattro bracci a spirale in un disco di gas e polveri in rotazione. In un articolo pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, un gruppo di ricercatori - tra cui Gabriele Surcis dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Cagliari - ha mappato il disco protostellare di grande massa con un dettaglio maggiore rispetto a quanto ottenuto in precedenza. La ricerca è stata possibile mediante l’utilizzo combinato di antenne radio dislocate in varie parti del mondo con la tecnica VLBI (Very Long Baseline Interferometry), nell’ambito di una collaborazione internazionale.

“I bracci a spirale aiutano a trasportare il materiale del disco fino al centro del sistema, dove può raggiungere la protostella e alimentarla - si legge in una nota dell'INAf -. Se in altre protostelle di grande massa verranno scoperti più sistemi a spirale ed episodi di accrescimento, utilizzando la mappatura delle onde di calore o altre tecniche di osservazione, allora gli astronomi saranno in grado di fornire una migliore comprensione della formazione delle stelle di grande massa”.